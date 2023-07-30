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شاهد بالفيديو.. حسناء النيل الأزرق نجود حبيب تغني مع الفنانة مجذوب أونسة وتتفاعل مع مقاطع الأغنية بالرقص

2023/07/30
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد اهتمام الأسافير وتم نشره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول نجمة النيل الأزرق نجود حبيب وهي تتفاعل مع أغنية آخر خبر للفنان مجذوب أونسة الذي استضافته عبر إحدى برامجها التي قدمتها.

https://www.facebook.com/reel/825719912110805

حيث ظهرت المذيعة الحسناء متفاعلة مع الأغنية وكلماتها عبر الرقص والترديد مع الفنان كل كلمات الأغنية وسط اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تناقل المقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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