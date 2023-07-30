شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية نون العنكبوتة تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة بعد ظهورها وهي تغني داخل كافيه بــ”تشيرت” مثير و”برمودة” قصيرة وأموال النقطة تنهمر عليها





أثارت الفنانة السودانية الشابة نون بركات ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو أثار غضب وسخرية المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالعنكبوتة خلال المقطع وهي تغني داخل كافيه خارج السودان.

إثارت الجدل التي سببتها الفنانة الشابة سببها ظهورها خلال الحفل وهي ترتدي أزياء مثيرة للجدل عبارة عن “تشيرت” و “برمودة” قصيرة.

كما ظهر أشخاص بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين وهم يرمون أموال النقطة على الفنانة في لقطة أثارت غضب المتابعين للمقطع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين