شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تقدم فاصل من الرقص الفاضح بمؤخرتها خلال حفل للفنان علي كايرو وجمهور مواقع التواصل: (الحرب والدمار سببهم الحاجات دي)





أبدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي غضبه الشديد من فتاة سودانية ظهرت خلال مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد أن تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وهي تقدم فاصل من الرقص الفاضح عبر استخدامها لمؤخرتها من أجل إثارة الجدل.

جاء ذلك خلال حفل أحياه المطرب المثير للجدل علي كايرو في الخرطوم قبل أن تشتعل بالحرب, وكتب معلقون على المقطع (الحرب والدمار سببهم الحاجات دي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين