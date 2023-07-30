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شاهد بالفيديو.. وزيرة القراية بالسودان تظهر بعد غيبة وهي تردد أشهر أغنيات الحقيبة

2023/07/30
تغريد الخواض

عادت الإعلامية والذيعة السودانية المعروفة تغريد الخواض للظهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة التي أطلق عليها المتابعون إبان حكومة حمدوك وزيرة القراية في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

https://www.facebook.com/reel/1375728706314916

ووفقاً للفيديو المتداول فقد عادت تغريد من خلال ترديدها خلف المطرب مهاب عثمان أغنية (يا نسيم) والتي تعد من أشهر أغنيات الحقيبة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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