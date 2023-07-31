تبيان توفيق: طريق الهجرة أو وطأةُ الجمرة 🌹





على ناشطي قوى المركزي الذين هاجروا من السودان إلي خارجة أن يبحثوا عن عملٍ دائمٍ لهم أو مخرج أمامي يقودهم لحياة أخرى مع أسيادهم ،،

( فآمال ) العودة لكل الناس متاحة ( إلا أنتم ) فماهو آت ليس كما مضى ومن وطأ جمر الخرطوم تحت قدمةٍ ليس كمن وضعها على ( عُنق شيشته ) فهنالك فرق شاسع مابين ( الكًيف والكي ) ومن ( إكتوى لن يكتفي من كيفه حتى يشتفي) ولا (شفاء إلا بالقضاء )

والقضاءُ على أمثالم فيه شفاءُ لملائين الأشقياء وضمانُ لبقاء الإنس لا بُغاتٍهم من نسل الجن وتوابٍع الجنجويد !! فذلك طريقُ الشعب الجديد وعنه لن يحيد !!!!

أطربني أيها القحاطي بصراخك أينما وجدت هذه الرساله فراحلةُ الفضاءٍ فضفاضة كغشاءُ أنثى إسمها ( قحت ) إخترقه خاذوق ممتد أوله في النيجر وآخرة في مصر !!

✍️تبيان توفيق الماحي أكد