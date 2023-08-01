



على العموم انتهت ال100 يوم الاولى من الحرب دون أي انتصار عسكري سواء للجيش أو الدعم السريع

وأهم مافيها:

أن الدعم السريع خسر قوته النارية الكبيرة

وخسر الاف الجنود بين قتيل وجريح

وخسر معظم السودانيين الذين استباح جنوده أموالهم وممتلكاتهم وان براءة حميدتي منهم لن يصدقها أحد !

خلال ال100 يوم الماضية من الحرب:

خسر أهل الخرطوم أموالهم ومنازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومصدر رزقهم ودخلهم ..

خلال ال100 يوم الماضية من الحرب

اصبح الجيش في وضعية افضل من وضعية الدعم السريع

وحافظ على سلامة جنوده وعتاده وأصبح على الأرض اقوى كل يوم من اي وقت مضى ..

خلال ال100 يوم القادمة:

مالم يتحقق سلام عبر الحوار بإرادة وطنية أو ضغوط دولية سيخسر الوطن والشعب الكثير من الأرواح والممتلكات ولكن ستكون الغلبة للجيش في نهاية هذه المعركة بعد جهاد شاق وعراك طويل.

انور الباهي

