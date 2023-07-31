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شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يغني أغنية الفنانة عشة الجبل (الحرب الضرب) يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري ويصف منتقدي الجبلية بجاحدي الفضل

2023/07/31
salahsendala
صلاح سندالة

عاد الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة لإثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد تم تناقله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر سندالة خلال المقطع وهو يتغني بأغنية الفنانة عشة الجبل (الحرب الضرب) والتي أثارت بها ضجة واسعة.

الناشط المثير للجدل قدم الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولشعب المصري, كما امتدح الفنانة عشة الجبل  على حفظها للجميل ووصفها بأنها مثلت جزء من الشعب السوداني.

كما انتقد وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يسخرون من مصر رغم إقامتهم فيها ووصفهم بجاحدي الفضل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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