شاهد بالفيديو.. فتيات مترو القاهرة يواصلن لفت أنظار المتابعين ويغنين الأغنية الوطنية الشهيرة (الشعب حبيبي وشرياني)





تواصل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بالفتيات السودانيات اللاتي خطفن الأضواء داخل مترو القاهرة بمصر بعد ظهورهن وهن يرددن أغنية الفنان المصري محمد منير (نعناع الجنينة) داخل المترو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت مواقع التواصل فيديو جديد للفتيات ظهرن من خلاله وهن يرددن الأغنية الوطنية الشهيرة (الشعب حبيبي وشرياني).

الأغنية التي تغنت بها الفتيات تعد من أشهر الأغاني الوطنية والثورية في السودان, حيث صاغ كلماتها الشاعر محجوب شريف وتغنى بها العملاق الراحل محمد وردي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين