شاهد بالفيديو.. الفنان المصري حمو إسماعيل يغني للفنانة السودانية إيمان الشريف خلال حفل ساهر بمصر





واصل الفنان النوبي المصري حمو إسماعيل والذي حظى بشعبية كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اختيار الأغنيات السودانية الخفيفة لترديدها خلال حفلاته الغنائية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشر الفنان النوبي مقطع فيديو من حفل قام بإحيائه في إحدى محافظات مصر.

وتغني حمو خلال الحفل بأغنية الفنانة السودانية المعروفة إيمان الشريف (يا سلام سلم) التي صاغ كلماتها الشاعر أحمد كوستي وتألقت في أدائها المطربة إيمان الشريف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين