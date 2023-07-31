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شاهد بالفيديو.. الفريق شمس الدين الكباشي يتفاعل ويرقص على أنغام (راجل التهريب) خلال حفل أحيته منال البدري وناشرو المقطع (قلنا نغير الجو شوية)

2023/07/31
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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر وتحديداً قبل الحرب الدائرة الآن في العاصمة الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع القديم الفريق أول شمس الدين الكباشي وهو يشرف حفل داخل إحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم.

وتفاعل الكباشي مع أغنية فنانة الحفل منال البدري (راجل التهريب) حيث ظهر وهو أعلى المسرح ويشارك أهل المناسبة الرقص على أنغام الأغنية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كتب ناشرو المقطع القديم أن السبب من إعادة نشره من جديد (تغيير جو الحرب الذي تعيشه مواقع التواصل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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