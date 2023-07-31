شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية توضح: (أفتخر بسودانيتي.. أنا شايقية من مروي وعمي فنان شهير والسودان فيه ناس لونهم أفتح من لوني)





بثت الناشطة السودانية المعروفة سارة سعيد مقطع فيديو جديد على إحدى حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضحت من خلاله بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وضحت سارة الملقبة بحسناء السوشيال ميديا لمتابعيها من الدول الأفريقية والعربية المختلفة أن السودان به كل الألوان وليس صحيح أن كل سكان السودان من أصحاب البشرة الداكنة.

كما عبرت عن افتخارها بسودانيتها وأكدت لمتابعيها أنها شايقية من مدينة مروي بالشمالية وأن عمها شقيق والدها هو الفنان والممثل الشهير جمال حسن سعيد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين