تبيان توفيق: عار السودان .. القحاتي أسوأ من الشيطان الرجيم!!





تآمروا على بلادنا فأشعلوها تركوها كجمرةٍ مُتقده أشاعوا كراهية النفس للنفس سرقوا نفيس الناس وقوتٍهم ،، سكنوا دارٍهم وأرحامٍهم ،، حرقوا حشى أمهاتٍهم ،، أماتوا المرؤة وذبحوا طائي البلاد فيها ،،

هكذا تركوها وغادروها تعقُبهم اللعنات ودعوات المنكوبين والمنكوبات ،، نراهُم في مجالس القاهره ومقاهيها الساهره يضحكون خجلون بدواخلهم صاغرون مهزومون جدآ يتظاهرون بأنهم قادرون وهُم حُفاة الضمير عرايا الفكره رعاة أبالي المال والبُندقيه بيدق التهجير نصير الإستعمار عار السودان الأول والأخير !!

لاخير في قحت ومن شايعها ومن رضٍع ثديها وسار في نهجها ونال وسمٍها فالقحاتي أسوأ من الشيطان الرجيم وإن تعلق على أستار الكعبة !!

تبيان توفيق الماحي أكد