عائشة الماجدي: فك اللجام يالبرهان !





لا سلام ولا كلام ولا حتي سِّلم ( بل بس ) !

في هذا المقال أنا أُمثل سودانية موجوعة جيشها كِمِل بسبب مماطلة الفريق البرهان وبُؤس هيئة قيادته !!

@ قادات متحرك ووحدات عميد وعقيد يستشهدوا الواحد تلووو الأخر دا ذاتو ما سمعنا بي إلا عند البرهان !

@ عيال جنجويد متبطحين في بيوت الناس وغرف نوم النسوان تحلف تقول عليهم عذر !

والبرهان ما عايز يفعل القوة المُميتة !!

@ ولاية فاتحة كُل أبوابها والبرهان ما قادر يُعلن حالة طوارئ ويُقفل المداخل والمخارج بالجيش !

@ سيدة في حالة وضوع بواحدة من مناطق ولايات الخرطوم وهي علي فرش الولادة وجرحها لم يُطيب بعد يغتصبوها أربعة عيال من الجنجويد يتبادلون فيها كل فنون التعذيب ودمها لو مشطوا له الشارع كان وصل القيادة وأدتكم شبال حكامات غاضبات عليك يالبرهان ومن معاك !

والبرهان ما عايز يفعل القوة المُميتة !!!

@الغريبة شايفة أحمد حنان في هيئة قيادة المعركة !! كان أولي أن تروي السيدة المغتصبة بحمامات الدم دي تربيزة إجتماعات البرهان علها تحرك ساكن مخيف علي هؤلاء القيادات ! حرائر يغتصبن كل صباح والبرهان ما عايز يفعل القوة المُميتة !!

@ يالفريق البرهان ما هو المانع من أنك تُعيين ولاة عسكرين في الولايات طبعًا عارفة مُبررك ( ح يقولوا دي عسكرة الحكومة ) يا سعادتك دي حالة حرب ما يقولوا كان قايلين وأنت في الحالتين قالوا فيك أحسن تركز وتسند ضهرك بالشعب !

@ أعملوا إستبيان شفيف للشعب وأنا واثقة أغلبهم يقولوا ليكم بيوتنا كسروها وامسحوا بيها الأرض طالما فيها جنجويد !!

@الشعب دا فقد كل شئ وقبلان ولسه داعم الجيش بس أنتوا حرروا قلبكم وأنكربوا وفعلوا القوة المُميتة !!! ..

وأخيرًا —

@ يا سعادة الفريق البرهان جنود الجيش يبكوا الدموع يوميًا منتظرين تعليماتك من تلاتة شهور ويجاهروا بأعلي صوتهم فك اللجام وأنت كارب اللجام مالك !

وأنت ما عايز تُفعل القوة المُميتة !!

أنا عارفة في جيش كبير جدًا ما خش المعركة أنت منتظر بيهم شنو يالبرهان عندك عرضة ولا كيف!!

@ يا سعادتك ما تجرس جنود جيشنا ديل ما تطمم بطنهم من المعارك أديهم التعليمات ويمين بالله أخوان دياب وعثمان يصبحوا الخرطوم عاليها واطيها ..

السؤال —

يالفريق البرهان انت ما عايز تفك اللجام لي ؟

في جهة عاملة ليك ضغط بكرت ما مثلًا !!

ما عليك أرمي لينا الكرت ونحن كشعب سوداني خلف الجيش بنجرو وانت حرر الخرطوم بس ..

@ وكمان يالبرهان عايز تهين الجيش وتخلي جنرال لواء خمسين سنة خدمة حر وسموم يفاوض مع واحد عاطل الجنجويدي فارس النور كلو إمكانياته شغلة سندوتشات وموية برد كان مغطي بيها عورة شغلو مع الجنجويد !!!!

فك اللجام يالفريق البرهان قبل أوانك ما يفوت !!!!!!!!

نحن دعمناك كتير ووقفنا معاك لكن يبدو أنك ما زول سُتره !!!!

رحم الله الشُهداء الكِرام ونصر الله الجيش

وخلاص

عائشة الماجدي