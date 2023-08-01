اردول: قرار السلام بين جنبات قيادة المليشيا واوامرها لقواتها المستوطنة في بيوتنا





الحديث المنفرد الذي يتفضل به طوعاً بعض من تسببوا في الحرب تبشيراً بأن هنالك تقدم في منبر جدة،

حسناً السلام ما مرفوض ولكن أهم معيار وعامل يمكن أن يقاس به تقدم منبر جدة ونجاحه هو إخلاء المليشيا لبيوت المواطنين والمقرات المدنية، وهذا ما يحدد قرب التوصل لاتفاق ام لا، وليس هنالك أي وعود يمكن أن تلفت الانظار عن ما يقولونه وتحمل البشارة للمواطن عن السلام،

فقرار السلام بين جنبات قيادة المليشيا واوامرها لقواتها المستوطنة في بيوتنا.

مبارك أردول