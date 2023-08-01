أكبر سلاح عند مليشيا الدعم السريع هو عدم الأخلاق





مليشيا الدعم السريع تعمل بطريقة العصابات.

أكبر سلاح عند المليشيا هو عدم الأخلاق.

نفذت كثيرا من خططها بالتخلي عن الأخلاق وليس عن جدارة واستحقاق.

كلما ضرب الجيش لهم مقرا احتلوا بيوت المواطنين، والمستشفيات والمرافق الخدمية.

كلما دمر الجيش عرباتهم القتالية نهبوا عربات المواطنين.

كلما قتل الجيش جنودهم جندوا اللصوص والمجرمين.

كلما قطع الجيش إمدادهم الغذائي نهبوا قوت المواطنين.

كلما جفف الجيش أموالهم نهبوا البنوك وأموال المواطنين.

يستخدمون المعتقلين من المواطنين كدروع بشرية في أجبن ممارسة.

كلما ضربهم الطيران ، عمدوا إلى ضرب منازل لمواطنين بالدانات لإلصاق التهمة بالجيش.

مليشيا عديمة الأخلاق.

عبد الحكم إبراهيم إدريس