رغم الحرب في الخرطوم.. الكرة السودانية ترفض الانسحاب





المشاركة على صعيد المنتخبات والأندية في ظل ظروف الحرب ، هذا حال الكرة السودانية التي رفضت الانسحاب رغم الوضع الصعب في السودان ، وتوقف الحياة بشكل كامل منذ اندلاع الحرب في الخرطوم في منتصف أبريل الماضي .

#المنتخب_السوداني خاض الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار أمام موريتانيًا ، المباراة التي كانت من المفترض أن تلعب في الخرطوم لعبت في المغرب التي غادرها المنتخب السوداني عبر العاصمة المصرية القاهرة واقام فيها معسكر قصير برعاية اتحاد الكرة المغربي .

صقور الجديان بقيادة المدب المغربي بادو الزاكي خسروا اللقاء بثلاثية ما أضعف كثيرًا حظوظ المنتخب الذي تراجع للمركز الأخير في المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبي الكنغو الديمقراطية والجابون .

المنتخب الأولمبي بقيادة نجمه المتألق #الجزولي_نوح شارك في البطولة العربية في الجزائر وحقق نتائج غير متوقع وحصد المركز الثالث وتوشح بالميدالية البرونزية بالفوز على المستضيف الجزائر ، الأولمبي تأهل من مجموعته بحلوله ثانيا بانتصارين على حساب لبنان وسلطنة عمان وخسارة أمام الجزائر ، وضعت ابناء المدب محسن سيد في مواجهة المنتخب السوري حيث سقط الصقور بثانية .

فريق #الهلال رفض الانسحاب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الملك سلمان للأندية العربية حيث مواجهة الصفاقسي التونسي واختار خوض مباراته في العاصمة تونس حيث حقق المفاجاة وفاز بهدف وحيد عبر القائد والهداف #محمد_عبدالرحمن رغم فترة الإعداد القصيرة جدا والتي لم تتجاوز خمسة تدريبات فقط أجراها في تونس ، لكنه انقاد للخسارة إيابا في معقل الفريق التونسي بمدينة صفاقس بهدفين ليودع البطولة .

مشاركة المنتخبات والأندية السودانية آتت رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان , بعد آن اوقفت الحرب النشاط الرياضي تماما ، وامتد الشلل لمختلف مناحي الحياة ، مشاركات آتت دون ضغوط على اللاعبين وحتي المدربين ، رآها البعض غير مهمه في ظل الحرب بينما رآها اتحاد الكرة السوداني مهمة جدًا ، وإعلان عن تواجد الكرة السودانية في الاستحقاقات الأفريقية والعربية .

الصحفي سالم سعيد