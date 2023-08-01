شاهد بالفيديو.. فنان الربابة الشهير عبد الله ود دار الزين يعلن دعمه للقوات المسلحة ويصدر أغنية جديدة يمدح من خلالها قادة الجيش (الكباشي والبرهان وياسر العطا الما جبان)





عاد فنان الربابة السوداني الشهير عبد الله علي الملقب بــ(ود دار الزين) للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة من الغياب وتحديداً منذ اندلاع الحرب في الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر ود دار الزين بعد التساؤلات التي طرحها جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب غيابه وعن موقفه من الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.

عبد الله علي وشاعره المعروف القدلنجي أعلنا عبر مقطع فيديو حديث دعمهما الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قام الشاعر القلنجي خلال جلسة جمعته بفنان الربابة الشهير بصياغة لحن جديد سيتم تسجيله وبثه حديثاً على مواقع التواصل.

الأغنية الجديدة التي قدم ود دار الزين مقطع منها مدح من خلالها الشاعر القدلنجي قادة الجيش السوداني, ويقول مطلع الأغنية المتوقع صدورها قريباً (الكباشي والبرهان وياسر العطا الما جبان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين