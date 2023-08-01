



حددت الحكومة المصرية في جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الكبرى لتخفيف الأحمال وتوفير النفقات ومواجهة الحر الشديد الذي تواجهه مصر منذ بداية يوليو الماضي، وحدد مجلس الوزراء مواعيد قطع الكهرباء حتى ليكون مفاجأة ويكونوا على علم مسبق به.

جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة

أفادت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، أن جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة، بناء على خطة تخفيض وترشيد الكهرباء، سيكون تنفيذًا خطة تخفيف أحمال الكهرباء ابتدءً من اليوم الثلاثاء أول أغسطس الساعة الثانية 12 ظهرًا، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة

وضع مجلس الوزراء المصري جدول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة في مناطق المحافظة على النحو التالي:

القاهرة الجديدة التجمع الخامس

– المنطقة الثانية.

– المنطقة الثالثة.

– مساكن أطلس 3 حتي بلوك 131 تقسيم القانونيين.

– السلام أول.

– عمارات النخيل في النهضة + مون سيتي.

حى النهضة

– شارع جامعة هليوبوليس بجوار فندق القوات المسلحة + مساكن الوادى خلف قسم أول السلام.

– مساكن الصعيد 400 طريق بلبيس.

– مساكن العبد 1200 على طريق بلبيس أرض حجازي.

حي السلام أول

– مساكن الصعيد 1000 على طريق بلبيس

-اسيكو القديم آخر شارع التروللي

-مساكن القاهرة

حى الوايلي وحدائق القبة والمرج

– ولي العهد

– عين شمس الشرقية وعين شمس الشرقية

– مزلقان عين شمس

-عين شمس الغربية

– ش إبراهيم عبد الرازق

– منطقة السواح

– منطقة مساكن العالينا

– ترعة الجبل

– شارع حسن مأمون

– عبد الصمد فخرى

-الحي السابع

– عزية العرب

– زهراء مدينة نصر

– الحماسية

– شارع عبده الحامولي وشارع البراء من العباسية.

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القاهرة

بدء تخفيف الأحمال من الساعة 11 إلى 12 مساء: المنطقة الثامنة مدينة نصر و شارع مكرم عبيد مدينة نصر وحي السفارات مدينة نصر ومساكن الفتح مدينة نصر و مساكن الواحة والهجانة، أرض الجولف، مساكن الشروق ومشروع اسكان المستقبل زهراء مدينة نصر وإسكان القوات المسلحة زهراء مدينة نصر ومساكن عثمان زهراء مدينة نصر وشارع مكرم عبيد.

انقطاع الكهرباء بمناطق القاهرة من 10 إلى 11 مساء

– منطقة القللي والتوفيقية والفجالة والسيدة: شارع بورسعيد ،شارع الخليج المصري

– مصر القديمة: محطة مجاري أرض الجمعية، مسجد عمرو بن العاص، مصر القديمة

– مدينة الفسطاط الجديدة منطقة 1 و2

– السيدة: شارع زيد بن حاتم قلعة الكبش

– السيدة: مساكن إسكان زينهم المرحلة الثانية منطقة 1

– عابدين والخليفة: سوق الحمام، السيدة عائشة والمعادي: عمارات أرقام 16،13، 7،10 أبراج عثمان

– البساتين: شارع محمد سراج، شارع عنتر، شارع محمود حسين، البساتين

قطع الكهرباء في محافظة القاهرة من 9 حتى 10 مساء

– منطقة وسط البلد: الجلاء، عماد الدين،الجمهورية، باب البحر، الترعة البولاقية، الجلاء، نقابة المهن الزراعية.

– منطقة الزمالك والأزبكية: التوفيقية، برج سماء القاهرة وجاردن سيتي: السكن الإداري، بنك قناة السويس، عبد القادر حمزة.

– مصر القديمة: المجاورة الأولى الفسطاط، مدينة الفسطاط قطعة 140 و124 والمنيل: شارع المنيل، شارع الملك الصالح، المنيل.

– المقطم: شارع 9 ، خلف مسجد بلال بن رباح ، الهضبة العليا والقلعة: عطفة خوخة، محكى القلعة، الحطابة.

– القلعة: شارع البقلي، السيدة عائشة ومنشأة ناصر: إسكان سوزان مبارك منطقة 2 والمقطم: إسكان عباد الرحمن، مدينة الفرسان.

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