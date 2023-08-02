لماذا الاصرار على إظهار حميدتي ،وهو قد مات في نظر الشعب السوداني؟





لن تفلح محاولات إعلام مليشيا الدعم السريع في حسم الجدل حول مصير حميدتي، مهما لوت عنق التكنولوجيا، فيكفي أن ظهوره، في حد ذاته، تحول إلى خبر، وسط تشكيك دائم ومستمر في كل دعاياتهم الحربية، وقدرتهم على كسب المعركة النهائية،

لكن السؤال المهم لماذا الاصرار على إظهار حميدتي، في هذا التوقيت، وهو قد مات في نظر الشعب السوداني، وتحولت قواته إلى عصابات إجرامية، تنهب وتقتل وتغتصب وتروع الناس؟

واضح أن ثمة خلافات داخل جسم الدعم السريع بخصوص ترتيبات المرحلة المقبلة، وانشقاقات بين عدة أجنحة حول القيادة، ما بين محاولات مجموعة يوسف عزت وراثة هذا الفصيل المتمرد والاستثمار فيه، ورغبة الورثة الأصيلين ( آل دقلو) في الاحتفاظ بالأسهم كاملة، ولتجنب سيناريو الانهيار وتراجع الروح المعنوية وسط القوات قاموا بإظهار حميدتي كالبَوْ، وهو جسد الحيوان الميت، ليقول: أنا موجود.

عزمي عبد الرازق