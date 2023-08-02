شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتفاعل مع شاب سوداني وتشاركه الرقص خلال حفل حديث أحيته بالإمارات





تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة هدى عربي ظهرت من خلاله وهي تحي حفل في الإمارات خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تفاعلت هدى عربي مع شاب قدم أمامها فاصل من الرقص المثير والذي نال إعجابها.

حيث قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بمشاركة الشاب فاصل الرقص وسط متابعة الجمهور الحاضر, ليقوم بعدها الشاب بمغادرة الساحة التي كانت تغني فيها الفنانة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين