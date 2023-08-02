أسماء ميرغني: كيف أسهمت الحرية والتغيير “المركزي” في قيام منبر جدة ؟ لم نفهم!!؟





كيف أسهمت الحرية والتغيير _ المركزي في قيام منبر جدة ؟ لم نفهم!!؟

لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قنوات وقدرة للتواصل المباشر مع القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع ،، فما الحوجة إذا للحرية والتغيير لتساهم في قيام المنير عبر التواصل المباشر مع ” الطرفين المتصارعين” على حد وصف أحد قيادي الحرية والتغيير المركزي، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية!!؟

الم تعلن الحرية والتغيير _ المركزي أن هذه حرب الفلول يخوضها الجيش فقط بالوكالة؟ وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع القوى المسلحة في السودان!!؟

الم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب في السودان مهدد مباشر لأمنها القومي وأصدر الرئيس الأمريكي أمر تنفيذي بالخصوص؟

هل يخفى على أحد المصالح المباشرة للمملكة العربية السعودية في إستقرار السودان؟

الم تجلي السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مئات الرعايا الأجانب بالتواصل المباشر والتنسيق مع القوات المسلحة السودانية؟

فأين الميزة التفضيلية للحرية والتغيير التي تؤهلها لتكون حلقة وصل!!؟

البحث عن إنتصارات سياسية زائفة لا يدعمها منطق أو سياق، وكأننا أمام قوى سياسية قادرة على إحداث الإختراق!! لا يغير الواقع الذي نتج عن تحمل الشعب السوداني لويلات هذه الحرب ، وهو أن السلطة للشعب والشرعية تكتسب عند نيل ثقته عبر صندوق الأقتراع.

الحكومة المدنية هي الحكومة المنتخبة ….. نقطة سطر جديد

أسماء ميرغني