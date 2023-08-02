شاهد التفاعل.. قالت لي زوجتي: “أخرج القمامة يا عزيز”





وراء كل رجل عظيم امرأة تخبره بانه ليس بهذه العظمة .. بدأت آلاف الردود على منشور مشتعل بشبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال الكاتب “محمد كمال قريش” في تعليقه عليه “مفيش فايدة”.

ونص المنشور ينسب للعالم التركي “عزيز سنجار” حيث ذكر: قالت لي زوجتي أخرج القمامة يا عزيز، فقلت لها أنا حائز على جائزة نوبل، فقالت: أخرج القمامة يا عزيز الحائز على جائزة نوبل!

وعزيز سنجار كيميائي تركي/أمريكي حائز على جائزة نوبل في العام 2005.

أمثل لتعليقات الجمهور:

هذا ما يدعى بالرقم الاجتماعي لكل فرد في كل مكان.

رقمك في الحياة يختلف حسب مكانك فإذا كنت في العمل دكتور ففي منزلك انت زوج وأب وفي منزل أهلك أنت ابن وأخ وهكذا الحياة.

بالبيت كل الجوائز تظل خلف الباب.

شاهد المنشور والتفاعل:

رصد وتحرير – “النيلين”