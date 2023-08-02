نضال حسن الحاج: الوقفة الوقفا معاي توب الهزاز ده في بني آدمين كتار ماوقفو ربعها





كتبت الدكتورة والشاعرة “نضال حسن الحاج” بعد غيبة على شبكات التواصل الاجتماعي، ونال منشور “توب الهزاز” عدد كبير من الإعجاب والتعليقات. حيث قالت “نضال”:

ده توب هزاز .. لقيتو في البيت أيام التخريج حقي وما شاء الله كان في قريب الـ 15 ضيفة في البيت ربنا يعمرهم دائما وأبدا ..

اها لقيتو وعجبني جيت اصلي بيه ..وقفت في نص الحريم وقلت ليهن التوب الرهيب ده حق منو ..قامت بهجة اختي قالت لي ده حقي ووالله مابرجع مدام عجبك ..اها انا بكيت وقشقشت دميعاتي وعجبني موقفها اكتر من التوب الذي لا قيمة مادية له لكن قيمتو المعنوية عندي عظيمة..

رينا يكرمهم دنيا وآخرة .. أها ذكرنا القصة دي لانو اهلي كلهم بقوا يقولوا لي كرهتينا بي توبك الواحد ده ..وده لاني انا بحب الهزاز البارد جدا ..وماطلعت من البيت بي توب غير توبي ده ..

وذكرنا القصة دي ليه؟؟

لانو الوقفة الوقفا معاي توب الهزاز ده في بني آدمين كتار ماوقفو ربعها…وكذلك الحال بالنسبة لي ناس كتار ..

نحن عفيناهم لوجه الله ..والعتب على العشم ..

وتوب الهزاز ده أن شاء الله يحج معاي السنة الجاية …

وانا دي ..كان قصرت في ناس ..كتار او قليلين..بعاد اوقريبين يدونا العفو..

توب الهزاز – نضال حسن الحاج

رصد وتحرير – “النيلين”