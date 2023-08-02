توقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى، و امطار خفيفة





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم الاربعاء ان ترتفع درجات الحرارة العظمى ارتفاعا طفيفا في معظم انحاء البلاد،بينما توالي درجات الحرارة الصغرى انخفاضها الطفيف في معظم انحاء البلاد. كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: البحر الاحمر، الشمالية، نهر النيل، كسلا ،القضارف، سنار، الخرطوم،النيل الأبيض، النيل الازرق، الجزيرة، كردفان الكبرى، شمال، وسط، شرق وجنوب دارفور.. كما توقعت هطول امطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولاية غرب دارفور . سجلت اعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (45) درجة في بورتسودان، وادنى درجة حرارة،(21،5) درجة في ام بنين . أعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم (44) درجة، في بورتسودان،حلفا ودنقلا، وادناها(21) درجة في مدينتي الجنينة وزالنجي..

وكاله سونا