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عندما تتأخر الرواتب: الواد كومار بتاع البقالة وقروب “نفرات مافي سدد” – شاهد الصور

2023/08/02
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في مطلع كل شهر ينتظر العاملون في دول الخليج مرتباتهم، ليقوموا بتوزيعها المعتاد على مصروفاتهم الداخلية وتحاويلهم الخارجية.

ويعتبر صاحب البقالة من أشهر “المنتظرين” لنزول المرتبات، ويعمل الآسيويون بهذه المهنة بكثرة في دول الخليج، حيث يعتبر المغترب “زبونه” الأول.

وبمساحة الترفيه المفتوحة على مصراعيها لدى المغتربين، هرباً من جحيم الغربة الحارق، يتبادلون “القفشات” والمواقف والنكات التي تخرجهم إلى جو آخر وتغيير يناسب وضعهم “الاغترابي”، عبر جمعيات “الفرفشة” مثل: جمعية الرفق بالمغتربين.

شاهد هذه المساحة للترفيه والتعليقات المصاحبة:

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رصد وتحرير – “النيلين”

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