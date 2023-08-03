تفويض الجيش بالتعامل مع الخرطوم بما يحفظ أمن السودان، تتكسر المباني وما تتكسر إرادة الشعب





الشعب السوداني قال للبرهان أكرب قاشك رفض وقال بشتغل بالأبرة، الظروف خلتو مش يكرب قاشو بس، يعلق فيه قرانيت ويواجه أي هجوم غادر بأخذ الأعداء معه للموت الأحمر،

إذن نوقف النصائح ونخلي الظروف تشتغل لأنها بتجيب نتائج أقوى، وحا نلقى روحنا في الانتخابات.

من طرفنا، نعمل توقيعات لتفويض الجيش بالتعامل مع الخرطوم بما يحفظ أمن السودان، تتكسر المباني وما تتكسر إرادة الشعب السوداني.

مكي المغربي

