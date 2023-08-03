في أحدث ظهور.. أبرار أمير: بكرة يا خرطوم تغني وبكرة يتباكو العمالة، ومُعجب” بتقفلي نفسياتي من باقي البنات في الجضوم”





قالت الإعلامية أبرار أمير بأنها تأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها بالخرطوم في أقرب وقت، وتصبح كل الحكايات الأليمة مجرد ذكريات فقط.

بكرة نسمع قالو سالمة قالو آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي.

ونشرت “أبرار أمير” على صفحتها الرسمية بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأبيات:

بكره يا الخرطوم تغني

و بكره يتباكو العمالة

و يرجع الناس في رحابك

و ترجع أمدر لي دلالا

بكره بحري ترش وترقص

وتمسك النيل بي شمالا

وتسمع الأمواج تغرد

وتوتي تتقدل بي جمالا

ويبقى في المقرن سمرنا

وتضحك الضفة و رمالا

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نقلاً عن – “كوش نيوز“