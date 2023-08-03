رأي ومقالات
صلاح الدين عووضة: أتعرفونه ؟!
أتعرفونه ؟!
قطعاً تعرفونه..
إنه ذاك الذي كان يهدد بالحرب قبل يومٍ واحدٍ من وقوعها..
ويقول وهو في قمة الانفعال : إما التوقيع وإما الحرب..
ويعني التوقيع على وثيقة الإطاري..
كان منفعلاً جداً…ومتحنفشاً…ومهدداً…ويكاد يلوح بأصبعه كجعفر أصبع..
والبارحة ظهر بعكس ذلك تماماً..
كان مسكيناً…ومستكيناً…ومحبطاً…ومرهقاً..
ويطالب بتدخل المجتمع الخارجي – والإقليمي – بالعمل على وقف الحرب..
هذه الحرب التي هدد بإشعالها قبل يومٍ من اندلاعها..
إنه بابكر فيصل !.
صلاح الدين عووضة
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