صلاح الدين عووضة: أتعرفونه ؟!





أتعرفونه ؟!

قطعاً تعرفونه..

إنه ذاك الذي كان يهدد بالحرب قبل يومٍ واحدٍ من وقوعها..

ويقول وهو في قمة الانفعال : إما التوقيع وإما الحرب..

ويعني التوقيع على وثيقة الإطاري..

كان منفعلاً جداً…ومتحنفشاً…ومهدداً…ويكاد يلوح بأصبعه كجعفر أصبع..

والبارحة ظهر بعكس ذلك تماماً..

كان مسكيناً…ومستكيناً…ومحبطاً…ومرهقاً..

ويطالب بتدخل المجتمع الخارجي – والإقليمي – بالعمل على وقف الحرب..

هذه الحرب التي هدد بإشعالها قبل يومٍ من اندلاعها..

إنه بابكر فيصل !.

صلاح الدين عووضة