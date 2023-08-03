تناقضات شعار السلام الآن: أكل الدليبة والاحتفاظ بها





🔹الخطاب السياسي الذي تقوده جماعة قحت بقيادة عرمان مشوش ومربك ومتناقض.

🔹تدعو جماعة قحت ومعظم السودانيين إلى السلام والإنهاء الفوري للحرب. لا يختلف الكثير من الناس مع هذا الموقف العقلاني. لكن للانتقال من مستوى الشعار إلى مستوى البحث الحقيقي الناضج والعقلاني عن السلام ، يتعين على الجميع ، بما في ذلك قحت قبول مستحقات ونتائج وتداعيات رفع شعار السلام.

🔹النتيجة الرئيسية لرفع شعار السلام هي وجوب مشاركة جميع اللاعبين المؤثرين في المفاوضات. الاقصاء الانتقائي يهزم الهدف .

🔹الاتساق والجدية يعنيان أن المعيار الوحيد للمشاركة هو أن الحزب أو المجموعة المعنية مؤثرة ولا شيء غير ذلك. وهذا يعني أن أي دعوة جادة للسلام يجب أن تشمل حزب المؤتمر الوطني لأنه لاعب رئيسي له تأثير كبير.

🔹والدليل على تأثير حزب المؤتمر الوطني هو أن جماعة قحت اتهمته بافشال الحكومة الانتقالية ، والسيطرة على الجيش ، وبدء هذه الحرب الغاشمة.

🔹بكلمات بسيطة ، أي حديث عن السلام يصحبه محاولة إقصاء مجموعة كانت قادرة على شن حرب ، ليس أكثر من مجرد تفكير هواة مشوشين في أحسن الأحوال. أو في أسوأ الأحوال هو ممارسة في الخداع السياسي.

🔹يبحث المتصارعون عن السلام مع أعدائهم الأقوياء ، وليس مع أصدقائهم اللطفاء الحلوين .

🔹وإذا كان بإمكان كل هذه المجموعات والشخصيات – مثل المؤتمر الشعبي و قحت أردول ومني وجبريل والبرهان والجنجويد – المشاركة في مفاوضات السلام وتحديد المصير، فلا يوجد سبب منطقي أو أخلاقي لاستبعاد المؤتمر الوطني. ببساطة لأn نسجل كل هذه المجموعات ليس نقيًا أو تمامًا أن لم يقارب سجل المؤتمر الوطني.

🔹لكن من حق هذه المجموعات بمافيها قحت أن تقول إننا لا نريد إشراك المؤتمر الوطني في المفاوضات وهذا من صلاحياتهم ، لكن في هذه الحالة عليهم التوقف عن التظاهر بأنهم يبحثون عن السلام لأنهم ببساطة لا يستطيعون التفاوض على السلام في غياب المؤتمر الوطني الذي اتهموه بقوة تكفي لاشعال حرب واتهموه بالسيطرة على الجيش وبدء الحرب.

🔹لكي يكونوا متسقين مع أنفسهم ، في هذه الحالة يجب علي قحت تغيير شعار السلام وإعلان أن هدفها الأول هو سحق المؤتمر الوطني بأسلحة وسنابك قوات الدعم السريع.

🔹في جملة واحدة ، لا يمكنك أكل تفاحتك والاحتفاظ بها. حدد خيارك وكن شجاعًا وصادقًا بما يكفي لقبول عواقبه ومستحقاته.

🔹من المؤسف أن نضطر لنذكر قوم تعدوا العشرة من العمر أن السلام يصنع مع الأعداء ولا يبحث عنه في بيوت من نعشق ونصطفي.

معتصم اقرع