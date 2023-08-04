شاهد بالفيديو.. امرأة “صينية” تكشف مميزات الزواج من الرجل السعودي





وثقت امرأة صينية مقطع فيديو كشفت خلاله مميزات الزواج من رجل سعودي.

وقالت خلال الفيديو: “الرجل السعودي لا يتقاسم الفاتورة مع زوجته، لأنهم منذ الصغر يتربون على أن الرجال في المنزل هم المسؤولون عن النساء، بمعنى المرأة السعودية التي لديها وظيفة أو دخل تستطيع الاحتفاظ به كاملا”.

وأضافت: “الزوج السعودي لن يطلب دفع تكاليف المنزل، غالبا السعودي بعد الزواج يصبح هو المسؤول عن بيته، وأيضا مسؤول عن أخواته وأمه، ليس عن المال فقط بل أيضا عن الأمور الأخرى”.

واختتمت قائلة:” هذه مثل العادات الصينية التقليدية””صحيفة المرصد”.