شاب سعودي ينتقد “النظرة الشرعية”.. ماذا قال؟ شاهد الفيديو





انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب السعوديين منهم المشهور غازي الذيابي وهم في نقاش مشتعل حول “النظرة الشرعية” وهي اللقاء الذي يجمع بين الخاطب والفتاة التي يريد أن يتزوجها.

وأثار رأي أحدهم عن النظرة الشرعية حالة واسعة من الجدل على مختلف المنصات في السعودية.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يقوم بالصراخ والقول أنه يرفض فكرة النظرة الشرعية ولا يوافق عليها موضحاً أنه إذا حصلت بين إثنين وقام الرجل برفض الفتاة بعد النظرة الشرعية فهذا سيكسر خاطرها وقال: “ما بخلي احد يشوف بنتي بالنظرة الشرعية، إذا ما عجبته وكسر خاطرها؟ وش ذنبها؟!” وتابع بتوجيه الشتائم للأب الذي يسمح للرجل برؤية بنته خلال النظرة الشرعية متسائلاً “ليش أخلي واحد يشوف بنتي ليش؟”

وفي مقطع آخر يظهر أحد الشباب وهو يرد عليه ويتسأل ويقول: “فهموني أنا كيف تقنعوني اتزوج وحدة ما أشوفها إلا إذا قفلنا الباب على نفسنا فالغرفة بعد الزواج؟”

لكن هذا الرد لم يكن مقنعاً بالنسبة للشاب الآخر الذي واصل هجومه وقال أن هذا نصيبه.

مقاطع الفيديو هذه انتشرت بشكل كبير على سناب شات وتويتر وأثارت موجة غضب واسعة بين مؤيد ورافض للفكرة. وذلك بحسب ما نشرت “أخبار الآن”.

مثل بلقيس التي علقت وقالت:

“سخافة.. أحس كلامه شو؟ ليش ينكسر خاطرها؟ ليش تكبر البنت بثقافة هشه جذي؟ إنه والله ما ارتاح وما صار نصيب ترى خيره في شي صده الله عني. بالأخير أنت تسأل أصلا عن الرجل والبنت وكل شي تمام واستخرت واستشرت تبقى النظرة! من أنت عشان تحرمهم من حق شرعي؟ مسويلي فيها الأب الحنون.. ربيها على الدين والقوة في محلها الصح و الثقة بالنفس أنت ماراح تدوم لها يا حظي”

بينما قال قرواش:

“أنا رجال من بيئة ما عندنا شوفة شرعية والشيء ذا موافقين وراضين به عادات وتقاليد ولا كان جبرت ربعي يسوونها وكل واحد حُر في نفسه، ولكن لما جا الصدق؟ والله ان قد تشوفها عيني وعقلي سوا وش ابغى بالشكل والعقل لا يناسب؟ ياخي ماحد اجبرك عليهم ولا اجبرهم عليك رح شف لك ناس يرضون”.

وقال رضوان: