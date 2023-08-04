



مسفسطو مص الدليبة والاحتفاظ بها – بل بس, نسخة قحت:

كتبنا مقال هو تمرين في المنطق يمضي هكذا:

ا) تقول قحت ان المؤتمر الوطني يسيطر علي الجيش وأشعل الحرب.

ب) تقول قحت بأولوية الحل السلمي.

ج) تدعو قحت لعزل المؤتمر الوطني وعدم مشاركته في المحادثات.

أقول أنا موقف قحت المعبر عنه في الثلاث نقاط أعلاه غير متسق منطقيا لأنه لو كان المؤتمر الوطني اشعل الحرب ويسيطر علي الجيش فان الحل السلمي يستدعي مشاركته في المفاوضات فلا حل سلمي الا بمشاركة الطرف المحارب. الانسان لا يبحث عن سلم مع احبابه، بل مع أعدائه.

وإذا كانت قحت ترفض مشاركة المؤتمر الوطني فلها ذلك ولكنها في هذه الحال تبحث عن نصر عسكري وليس حلا سلميا – بل بس, نسخة قحت.

هذه خيارات قحت المنطقية المتوفرة, لها ان تختار ما تشاء، ولكنها لا تستطيع اقصاء الوطني والتظاهر بالبحث عن حل سلمي. وقلنا ان قحت لا تستطيع مص الدليبة والاحتفاظ بها.

اذن مقالنا لا يدعو بالضرورة لمشاركة أو اقصاء الوطني فذلك متروك لتقدير قحت، ولكن يدعوها للاتساق وعدم السواقة بالخلا.

وعلي قحت أيضا ان تجاوب على سؤال إذا كان من حق البرهان والجنجويد وحركات دارفور والحركة الشعبية والاتحادي جناح البشير المشاركة في المفاوضات فما هو بالضبط المنطق الذي يمنع مشاركة المؤتمر الوطني؟

علق مسفسطون على البوست بالتهم المعلبة إياها المعتادة من شيعة قحت: انه يدعو لعودة الكيزان. انه يغازل المؤتمر الوطني انه يبحث عن منصب من كوتة الكيزان وهكذا من غير ان يفهموا البعد المنطقي للبوست ومن غير ان يفندوا أي نقطة فيه.

أتوقع ان تكون جولات السفسطة في مأمن الوتسب اشد واكذب.

معتصم أقرع