حكمته بالغة.. الجيش الإثيوبي يصف قوات فانو بأنها “ميليشيا متمردة” ويشن عليها الحرب!





قبل ساعات – أي في ساعة متأخرة من مساء الخميس – أعلنت السلطات السودانية عن إغلاق معبر القلابات مع إثيوبيا، تفادياً للهزات الارتدادية للاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات فانو الأمهرية المسلحة والجيش الإثيوبي.

خلي بالك..

قبل 24 شهراً، قررت قوات فانو المسلحة، مساندة الجيش الإثيوبي في حربه ضد التقراي.. أي أنها لعبت دور “حمايتي” لآبي أحمد وهو يطحن التقراي ويدق منهم العظم واللحم في ديارهم.

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع شهر تمرد “حمايتي” السوداني – قررت الحكومة الإثيوبية دمج جميع القوات الإقليمية الخاصة في الجيش الوطني الإثيوبي..

عندها، رفضت قوات فانو الأمهرية المسلحة الدمج، وامتنعت عن تسليم أسلحتها😅

وصف الجيش الإثيوبي قوات فانو بأنها “ميليشيا متمردة” تزعزع السلام في المنطقة وقررت أن تشن عليها الحرب!

نهايتو..

لو بيدي الأمر، لطلبت من الايقاد – رغم يقيني بأنها منظمة مسخرة – أن تتخذ إجراءات فورية في أثيوبيا تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة.. ولن أنس دعوة يوسف عزت الأمهري لمخاطبة القمة، مع توفير مطلوبات التذاكر والضيافة لوفد الحرية والتغيير الأمهري للمشاركة في مداولات الإيقاد، ولا بأس من التوسعة عليهم لزيارة موسوفيني ووليم روتو😅

وفي ختام القمة، سأقول كما قال آبي أحمد قبل أسابيع:

إن إثيوبيا تعاني فراغا في القيادة ولا يمكن للسودان أن تقف مكتوفة الأيدي لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة.

وجدي الكردي