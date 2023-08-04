بالفيديو.. شاهد الظهور الأول للفنانة إيمان الشريف كمطربة صاعدة قبل سنوات طويلة على قناة الجزيرة الخضراء ويظهر معها والدها ضمن الفرقة الموسيقية الأولى لها





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثار اهتمام المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثقت الفنانة من خلال الفيديو لظهورها الأول كمطربة وذلك خلال استضافة لها عبر قناة الجزيرة الخضراء.

الفيديو الذي مرت عليه سنوات طويلة أظهر الفنانة وهي تغني أغنية (هويت جماله) كما ظهر معها والدها الذي كان ضمن فرقتها الموسيقية كعازف ساكسفون.

وكتبت إيمان الشريف على المقطع بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: ( اول ظهور علي شاشة الجزيره الخضراء كان سندي ابوي عازف الساكس عبدالله محمد شريف وأبو ياسمين ايهاب عوض انور ومليجي واخوي عثمان ودالمقدم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين