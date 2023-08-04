شاهد بالفيديو.. حسناء الغناء السوداني تظهر بنيولوك جديد وبأغنية لا تفهم كلماتها وتثير اهتمام المتابعين





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير في السودان مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الصاعدة والملقبة بحسناء الغناء السوداني بنيولوك جديد تمثل في تغييرها لتسريحة شعرها.

الفنانة نون عبد السلام أشعلت المقطع بحاولتها ترديد أغنية لا تفهم كلماتها, واعترفت بذلك حينما كتبت على المقطع (ما عارفة معاني الكلمات بس حلوة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين