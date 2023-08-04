بالفيديو.. شاهد ماذا حدث لأفراد من الدعم السريع عندما اقتحموا المنزل “المسكون” الشهير في أم درمان.. (طبخوا الحمام لتناوله وتفاجأوا بهروبه من الصحن بشكل محير)





حكى رجل سوداني قصة غريبة حدثت لأفراد من قوات الدعم السريع عددهم سبعة أشخاص قاموا باقتحام المنزل “المسكون” الشهير في أم درمان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الرجل في حديثه أن أفراد الدعم السريع بعد دخولهم المنزل الذي يعرفه كل أهالي أم درمان وجدوا فيه ثروة طائلة من الذهب و”العفش”.

وتابع: بعد أن قاموا بجمع العفش في الليل قرروا نقله في الصباح, وقبل ذلك وجدوا برج حمام بالمنزل وقاموا بطبخ عدد منه لتناوله في وجبة العشاء.

وواصل الرجل بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: بعد طبخ الحمام تفاجأ أفراد الدعم بهروبه من الصحن وضربهم بالكف في مشهد جعلهم ينتمون على ذبحه.

كما تعرضوا لصدمة أخرى بعد نقلهم للعفش عبر عربة دفار, حيث تفاجأوا بسائق الدفار وهو بعين واحدة قام برميهم خارج العربة وبعد استفاقوا من الصدمة وجدوا نفسهم على الأرض ولا يوجد أي آثر للعربة أو العفش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين