بالصورة.. ما هي حقيقة خطوبة الإعلامي السوداني حازم حلمي من حسناء دولة جنوب السودان؟





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للإعلامي السوداني حازم حلمي ظهر من خلالها وهو يقف مع فتاة من دولة جنوب السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد زعمت الصفحات الناشرة للصورة أن الإعلامي السودان قد قام بخطبة الفتاة الجنوبية الحسناء التي كانت تقف بجانبه.

ووفقاً لتعليقات بعض المقربين من حازم حلمي فإن الخبر يعد شائعة وأن الصورة تم التقاطها أثناء حضور حازمي لمناسبة زواج أحد أصدقائه بعاصمة الجنوب جوبا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين