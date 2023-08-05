حسن إسماعيل: (الإسلاميون).. لايزالون قادرون على الإرسال؟!!





– خلال الثلاثة أسابيع التي مضت شرفني بالزيارة في داري وعلى دفعات عدد كبير من الإسلاميين لهم خالص التحايا والإحترام

– بعضهم قيادات سابقة في الدولة وبعضهم قيادات سابقة في الأجهزة النظامية، بعضهم قادة فكر وبعضهم اعلاميون وبعضهم خزنة أسرار وكلهم شاهد على العصر !!

– دعوني أُلخص هذا الحوار وأنشره التماسا للمصلحة العامة ولتحريك (بورصة الرأي)، وهو حوار ( إفتراضي) خلاصته تلكم اللقاءات والإفادات

-س- تدعمون البرهان بقوة في هذه الحرب وبلاضمانات؟

– ج – (مط شفتيه وكورهما) نحن لاندعم البرهان نحن ندعم الجيش وفي الحقيقة نحن ندعم البلد، البلد اذا سقطت على ظهرها لن تنهض من جديد

-س- حتى بعد أوامر الإعتقال التي صدرت في حق بعض عضويتكم؟

-ج- ( ضحك) حتى من داخل المعتقلات سندعم الجيش

-س- إذا انتصر الجيش سيعزز هذا مكانة البرهان

-ج- فليكن… المهم أن ينتصر الجيش

-س- لاتعبأون بالبرهان كخصم استراتيجي؟

-ج- (مممم) هو ليس كذلك نحن نُشخص البرهان جيدا ومعركتنا الاستراتيجية ليست معه

-س- مع من ؟

-ج- الذي يفهم أن فناءه في وجودنا —

-س- من ؟

-ج- شوف … خصومنا الإستراتيجيون هم خصوم فكرتنا والبرهان ليس خصم فكري

-س- كيف شخصتم البرهان إذن؟

-ج- هو مُعطى موجود على الأرض علينا التعامل معه بالنظرة الكلية لبقية المعطيات

-س- نميري والبشير والبرهان.. أين وجه الشبه وأوجه الخلاف؟

-ج- ياااراجل هذا خلط كبير بين الرجال الثلاثة !!

-س- فصِّل لي في الذي خلطتُه؟؟

-ج- البشير هو ولد الحركة الإسلامية كسبه للحركة والخلاف معه داخل بيت الحركة

-س- ونميري؟؟

-ج- زول الله .. بدأ عدوا لنا ثم روَّضناه فصالحنا ثم انقلب علينا فانقلبنا عليه ولكن يبقى أنه غيّر قاموس الصراع في السودان لصالحنا

-س- والبرهان؟؟

– ماولدنا … ولن يُغير قاموس الصراع… مابقدر

– وإذا؟؟

– ضاحكا … بعد نصل ( إذا دي) نشوف … ضحك ثانية!!

-س- البشير؟؟

-ج- مالو؟

-س- نادمون على الإستقواء به في ٨٩م أم على خذلاننكم له في ٢٠١٩م ؟؟

-ج- (مممم) ليس ندم على وجه الدقة هو اكتشاف لأخطائنا… … فربما كان خطؤنا أننا ظننا أننا نستقوي بالبشير فأنقصنا صفته ولم نتعامل معه أنه صاحب مشروع … تعاملنا معه ك (بودي قارد) للمشروع … هكذا أراده حسن الترابي ربما ( ضحك عاليا) ثم .. ثم ظلمناه مرة أخرى عندما أردنا تحميله أخطاء ال(٣٠سنة) فارتخت قبضتنا عن حمايته… خدعونا …

-س- كيف ؟

-ج- أوحوا لبعضنا أن الحل في ذهاب البشير

-س- من الذي خدعكم؟

-ج- عايز النصيحة؟

-س- قول…

-ج- نحن الذين خدعنا أنفسنا

-س- نادمون؟

-ج- الندم هذا يعني أننا قفلنا أنفسنا وانكفأنا على لعق جراحنا فلسنا كذلك…(أمممم) … قل إننا أخطأنا في ذلك

-س- طالما تتحدث عن الخطأ ماهي أبرز أخطاء الإنقاذ؟؟

-ج- الإقتصاد… كان بإمكاننا معالجة تشوهات اقتصادية كبيرة بما لدينا من أدوات الدولة لكننا اشترينا الرضا الشعبي على حساب تقويس ظهر الإقتصاد

-س- ثم ؟

– الخطاب السياسي الخارجي

-س- تقصد استعداء أمريكا؟

-ج- وكل الغرب.. ماكنا حريفين!!

-س- بمعنى؟

-ج- كده .. ماكنا حريفين!!

-س- كنتم تريدون إنتاج خطاب ديني في الداخل وعلماني في الخارج؟ ضحكتُ

-ج- لا لا .. كان علينا أن نتفادى الغرب بقدر مانستطيع!!

-س- كيف ؟ فهمني… تعطونه ملف الحركات الإسلامية؟

-ج- بضيق… ولماذا يكون عندنا أصلا ملف حركات إسلامية لكي نُضغط به؟

-س- أخطاء من هذه؟

-ج- كلنا … أخطاء الفكرة

-س- الشيخ أم البشير

-ج- أخطاؤنا جميعا، ، أخطاء تصوراتنا، ربما كان الشيخ مصدرها ومصدر تغذيتها والبشير تجاهلها وكلنا لم نُحسن تقدير خطورة ذلك …

-س- أين الخطأ بالضبط كده؟

-ج- لم نحرص على موازنة المشروع الإسلامي على حدود جغرافية الدولة القطرية

-س- ولكن هذه طبيعة المشاريع العقائدية عموما لاتعترف بالحدود

-ج- غير صحيح … المشروع الأول كان في حدود دار الأرقم…بيت.. بيت بس ( هكذا قالها)

-س- السلطة أصبحت بعيدة الآن ؟ …

-ج- أرهقتنا

-س- ارتحتم الآن؟

-ج- أخذنا نفسنا

-س- لكنكم مطاردون؟

-ج- نحن؟

-س- نعم

-ج- خصومنا هم المطاردون

-س- كيف؟

-ج- مُهجسون بنا

-س- وأنتم مهجسون بماذا؟

-ج- بتجربتنا

-س- لازلتم تتفادون الظهور في الإعلام؟

-ج- لنقول ماذا؟

-س- شهادتكم للتاريخ

-ج- لم نُصبح من التاريخ بعد

-س- والله؟

-ج- والله… افتح القنوات… كلها تتحدث عنا

-س- متى ستتحدثون عن أنفسكم؟

-ج- لسه

-س- لماذا

– ج- قاعدين نذاكر… ضحك عاليا….

-س- أخيرا…. أين الحركة الإسلامية؟؟

-ج- قاعدة

-س- أين؟

-ج- قدامك … ضحك

-س- أنتَ؟

-ج- بعض إفادتي…

-س- ماذا ستفعلون مع البرهان؟

-ج- تااااني؟

-س- ضحكتُ .. وتالت

-ج- شوف … البرهان إذا أنت معتبرو نَصْل…. سنتفادى شره فقط .. . ماعندنا معاه عركة أساسية

-س- قلت كده؟

-ج- أنتَ القلتَ

-س- طيب أنا عايز قولك أنتَ؟؟

-ج- أحاول أفهمك…. ضحك

– س- حاول؟

– ج- قول البرهان ده كبري.. معبر…

– س- تريدون العبور عليه؟

-ج- لا لا … لانريد لخصومنا أن يعبروا عليه إلينا…. فهمتني؟

– س- لا

-ج- ( ضاحكا) المرة الجاية …!

-س- طيب …. شكرا

-ج- مشكور

حسن إسماعيل