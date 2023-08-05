شاهد: الصورة للخرطوم هذا الصباح | هناك حياة

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تحديداً أحد الأحياء المتاخمة لنقاط الاشتباكات من الدرجة الأولى ، حتى لا تستسلم لبشاعة ما تتداوله الميديا من مشاهد الدمار الذي حدث بشكل جزئي نعم ،

إلا أن واقع الأمر ليس كما تُروجه منصات التواصل الاجتماعي بشكل يجعلك تنزع عنك كل قيم التفاؤل والأمل والثقة في الله أنها محنة عابرة وستعودون كما كنتم بل الأفضل على صعيد صبركم الجميل وتجاربكم العامرة .

كتبه أبوبكر أحمد الزاكي