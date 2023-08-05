مليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة في حق مرضي غسيل الكُلي





في عِز ظرف الحرب وضيق الحال والمرض ولنزوح مجموعة كبيرة من أهلنا مرضي الكُلي الي مدني قررت بعض الجهات نقل ماكينات غسيل الكلي من الخرطوم الي مدني لتكون مدني منطقة وسطي ويتوافد مرضي الكلي عليها ويتم سريان العلاج هناك ..

تخيل يا مواطن مليشيا الدعم السريع تعترض الجهة التي أرادت نقل الماكينات الي مدني وتأمرهم بدفع ( 100 مليون ) كاش

مقابل الإفراج عن أي مكنة غسيل كُلي تخرج من الخرطوم الي مدني ..

عدد الماكينات ( 27 ) مكنة اغصبوا عليهم أن يدفعوا المبلغ كامل وإلا مافي مكنة تتحرك …

ممارسة النهب وقطاع الطرق حتي علي المرضي

هذة جريمة كُبري تُضاف الي جرائم هذه المليشيا ..

المليشيا تريد قت/ل كل السودانيين من لم تقتله بسلاحها تقتله بمنع وصول العلاج له ..

يجب رفع هذه الجريمة الي المنظمات والقنوات العالمية

شيروا في صفحاتكم ..

مكنات غسيل الكلي تطلع بس

عائشة الماجدي