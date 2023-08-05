لماذا لايطلب اهالي الدعامة من اولادهم الانسحاب.. لماذا يسمحون لهم بالموت لاجل الاخوان دقلو ؟





راسلني صديق شاهد عيان يسكن حي الدوحة (حلة كوكو ) قائلا : كنت شاهد على قصف الطيران لارتكاز الدعم السريع بالقرب من كبري القنطرة الفاصل بين كافوري وشرق النيل في المرتين المرة الاولى والثانية..

حيث انني سمعت في هذه المرة صوت الطيران يحلق ثم المضادات ترد قليلا قبل ان تسكن تماما

بعد هذه المرة الاخيرة تأكدت تماما ان قادة المليشيا يسترخصون ارواح هؤلاء الصبية الى الحد البعيد ولوكان احدهم يمتلك انعاما لكان احرص على حياتها من حرص هؤلاء على ارواح جنودهم لقد فرمهم الطيران قبل وقت قصير هنا في نفس المكان وهو بطبيعة الحال فضاء مكشوف تماما للطائرات الحربية حيث ان الشارع عريض للغاية وليس هناك اي تواجد لمدنيين هنا فاقرب حي سكني الى هذا الارتكاز هو المساكن الحكومية الخاصة بالعاملين في مركز البحوث البيطرية في حلة كوكو وهي خالية من السكان بالاضافة الى البيت الابيض الشهير الذي يشغل مساحة واسعة من الطريق الاسفلتي ثم الترعة وابراج عالية لم تكتمل بعد بأتجاه كافوري وبضع ابراج سكنية تطل على النيل الازرق خالية من السكان ومعرض اثاثات كبير….بمعنى ان اي كائن بشري يتواجد في محيط المكان هو قطعا دعامي وهو هدف مشروع للطيران

على الرغم من ذلك فإنهم وضعوا في تلك النقطة ارتكازات جديدة كبيرة جدا من حيث حجم القوة البشرية للمرة الثانية وتم فرمها بواسطة سلاح الجو بذات الكيفية لقد تمكنت من التسلل الى المكان والقاء نظرة على اثار القصف لم يستطع الدعامة لملمة كل الاشلاء وجدت بعض اطراف القتلى ملقية هنا وهناك والدماء قد روت الاسفلت تماما

لماذا لايطلب اهالي هؤلاء الصبية من اولادهم الانسحاب كيف يعقل انهم يسمحون لهم بالموت على هذا النحو البشع لاجل الاخوان دقلو وابناء عمومتهم ؟؟ الذين هربوا مبكرا من ارض المعركة ؟؟؟

محمد عبد المنعم