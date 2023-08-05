شاهد بالفيديو فلاحة مصرية: نستخدم مياه المجاري في سقي الخضروات والفواكه بعلم الحكومة!





كشفت مزارعة مصرية أن الفلاحين يسقون مزروعاتهم من خضروات وفاكهة من مياه مجاري الصرف الصحي .

وزعمت المزارعة في مقطع فيديو أنها مستأجرة من الحكومة التي على علم بريّهم للمزروعات من الصرف الصحي .

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حذرت من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في جمهورية مصر العربية؛ وذلك لوجود إصابات حشرية فيه.

“صحيفة المرصد السعودية”