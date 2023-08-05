احتضان وتقبيل في تخريج حرس الحدود – شاهد الفيديو





وثق مقطع فيديو، ردة فعل الخريجين وأهاليهم، بعد حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بمعهد حرس الحدود.

وأظهر مقطع الفيديو، المنشور عبر حساب “حرس الحدود” جانب من مشاعر الخريجين مع أهاليهم بعد إنتهاء المراسم الرسمية لحفل التخرج.

واختلفت ردود الأفعال، حيث قام البعض باحتضان وتقبيل أهاليهم، والبعض الآخر سجد على الأرض شكرًا لله، بينما قام آخرون بالتقاط الصور مع بعضهم البعض.

وقام عددًا من الخريجين بالوقوف أمام أهاليهم والتقاط الصور التذكارية معهم، بينما وجه بعض الحضور كلمات بمناسبة تخرج أبنائهم من معهد حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية.

وتباينت ردود المغردين على مقطع الفيديو، حيث قال أحدهم: “ونعم الشباب ونعم الأهل الله يحفظهم”، بينما أضاف آخر: “موفقين إن شاء الله، وتكونوا خير خلف لخير سلف للوحوش اللي على الحدود”. “صحيفة المرصد”.