



عاااااااجل !

وفقاً لمصدر موثوق..

فإن تهديد ياسر العطا بجولة حاسمة أخيرة ذات أسلحة مميتة قد بدأ تنفيذها منذ فجر اليوم..

وأن الأيام – بل ربما الساعات – القادمة ستشهد تغيراً كبيراً في الأوضاع..

فهل صدق المصدر؟….وهل ستنجح خطة العطا؟…هذا ما ستكشف عنه مجريات الأحداث..

فقد علمتنا المجريات هذه أن تقلباً دراماتيكياً قد يقع في أية لحظة..

فعلينا أن ننتظر…ونتابع…ونشاهد..

ونترقب !.

صلاح الدين عووضة