تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة





أعلن تطبيق “تيك توك” أمس الجمعة عن تغييرات امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الصارمة، من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل خاصيّة عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم.

وبموجب القواعد الجديدة، سيضطر عمالقة الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات أشد بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وأمهلت السلطات أكبر 19 شركة على الإنترنت، من بينها “تيك توك” و”أمازون” و”آبل” و”غوغل” و”ميتا” و”مايكروسوفت”، حتى 28 أغسطس/آب للامتثال تحت طائلة تكبدها غرامات باهظة.

وحثّ تييري بريتون المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية منصة “تيك توك” الشهر الماضي على تسريع امتثالها للقواعد الجديدة.

واستجابة للدعوة، أعلنت “تيك توك” أنها ستسمح للمستخدمين في أوروبا “بإيقاف التخصيص”، في إشارة إلى خاصيّة عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية.

وأضافت المنصة في بيان أن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم اختيار تلقيهم توصيات بمشاهدة مقاطع فيديو شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها ومن مناطق أخرى حول العالم.

وبفضل ميزات التخصيص والخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحظى تطبيق “تيك توك” بشعبية لا سيما بين الفئات الشابة، ولديه أكثر من مليار مستخدم.

لكن التطبيق يخضع إلى تدقيق غربي صارم بشأن علاقاته مع الصين. وهو مملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، لكنه ينفي أنه تحت وصاية بكين.

وأعلن “تيك توك” عن إجراءات أخرى لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، تشمل تسهيل إبلاغ المستخدمين الأوروبيين عن المحتوى غير القانوني وحظر الإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.

وأضاف أنه سيكون أيضا أكثر شفافية بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، ما يمنح المستخدمين مزيدا من المعلومات حول سبب حذف مقاطع الفيديو.

وقال البيان الذي أصدرته المنصة “سنواصل الوفاء ليس فقط بالتزاماتنا التنظيمية، بل سنسعى أيضا جاهدين لوضع معايير جديدة من خلال حلول مبتكرة”

الجزيرة