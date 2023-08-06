الاستنفار المدني





كانت الإستجابة للاستنفار للقتال لاسناد القوات المسلحةًوالدفاع عن الوطن مذهلة ولا شك…لكن لابد من تكملة للاستنفار العسكري بالإستنفار المدني لدعوة القادرين لدعم المجهود الحربي مدنيا .وذلك من خلال تشكيل لجان الاسناد المدني المتخصصة في الامور الطبية والعلاجية وإزالة الانقاض وإطفاء الحرائق وأصحاح البيئة . وكذلك خلافة المقاتلين ورعاية أسرهم وتقديم الخدمات كافة . وهذا واجب الوقت الذي لا يؤجل. وهو واجب يمكن ان يدعمه من هم بالخارج بالمال والدواء والمهمات . ويدعمه كل فرد قادر بما يستطيع . وهو واجب يكاد يتجاوز حد الكفاية الى وجوب العين …فهلموا

أمين حسن عمر