الجيش السودان يقترح تجميع ما تبقى من الدعم السريع في معسكر خارج الخرطوم وتشكيل آلية رقابة بقيادة السعودية





المحايدين ديل مساكين خلاص، كلما سمع ما ينقذ سيده الهالك حميدتي قال هذا ربي..

الحديث في الاسكرين أدناه هو تصريح صوتي لجعفر حسن بأحد اسبيسات تويتر بالأمس “حيث استوطن قادة قحت”، الكلام ده جعفر قالوا ردًا على اتهامات طالت الحرية والتغيير بإنها طلبت تدخل عسكري خارجي في صراع السودان وقال إنه وفدا المفاوضات في جده اتفقت على فصل القوات وآلية رقابة بقيادة السعودية وفي تصريح لمالك عقار بأكد كلام جعفر حسن

اللبس وين؟

الجيش قال في مقترحه بتاع فصل القوات أن يتم تجميع ما تبقى من التمرد في معسكر خارج الأحياء السكنية أو الخرطوم ككل ويبقى الجيش داخل معسكراته بالعاصمة ويتم تشكيل آلية رقابة بقيادة السعودية “غير عسكرية”

ف المحايدين عيال حميدتي لفحوا كلام حعفر حقهم ده وصاغوه بالطريقة البتنقذ سيدهم وعضدوا الكلام بتصريح عقار القديم أساسًا وبيحوي على فصل القوات وشرحها ذكرته أعلاه مش مقصود الفصل بقوات خارجية

الجيش رفض رفض بات لأي شكل من أشكال التدخل العسكري واعتبرها إهانة وانتقاص من سيادة البلاد وجيشها الباسل



امين موسى

