موعد بدء الدراسة 2023 -2024 في المدارس والجامعات المصرية.. الخريطة الكاملة للعام الدراسي الجديد





يترقب الطلاب موعد بداية العام الدراسي 2023 – 2024 في المدارس والجامعات، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية الكاملة موعد بدء الدراسة 2023 -2024 لطلاب المدارس والجامعات.

بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر

واعتمدت وزارة التربية والتعليم موعد بداية العام الدراسي 2023 -2024 في مصر، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، فيما سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، فيما ستبدأ امتحان الفصل الدراسى الاول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024. وستكون بداية إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للمدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد 2024، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024.

وستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023- 2024 في الجامعات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

بداية الدراسة في الجامعات 2023-2024

فيما ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024. وستكون بداية الدراسة في الجامعات 2023 الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وستعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الجامعات 2024 طوال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وجدول الامتحانات الذي ستعلنه كل كلية.

“صحيفة المصري اليوم”