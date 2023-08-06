شاهد بالصور.. سد المال بي إشعار “بنكك” تشعل شبكات التواصل





لم تتوقف تفاصيل الحياة المجتمعية في السودان رغم الحرب، ومن تلك التفاصيل طقوس الزواج والتي يعتبر “سد المال” وطريقة تزيين المبلغ وعرضه عند إحضار “الشيلة” أحد العادات والتقاليد المهمة، لكن ماذا حدث بعد الحرب؟

نشرت الإعلامية فاطمة كباشي على صفحتها الرسمية في فيسبوك طريقة تسليم سد المال الجديدة، والتي هي عبارة عن إشعار “بنكك” وهو المستند الذي يحصل عليه مستخدم تطبيق بنك الخرطوم عند تحويل مبلغ من المال إلى حساب مستخدم آخر، وقالت في تعليق على “الإشعار” بأن “الله ريحنا من التعب”.

ووجد المنشور تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، حيث جاءت الردود مثل: “تاني العرس ح يكون كدا بس”، “عشان كدا الله ريحني من القروش جديدة والقروش قديمة”، “مفروض يصور الاشعار الأبيض الاخضر ده ما مضمون”، “القروش كم يا جماعة علشان نعرف نفسنا حا نعرس ولا نمشي لي الله صايمين”، “الناس تحاول تختصر”.

شاهد منشور سد المال “بنكك” والتفاعل:

نقلاً عن – “كوش نيوز”