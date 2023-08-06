بينهم نساء وأطفال.. إصابة 11 شخصًا في انفجار اسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية – صورة





أصيب 11 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية بعقار في منطقة اللكيلو 26 بحي العجمي غرب الإسكندرية. ويجرى عرض العقار على لجنة المنشآت الايلة للسقوط للتأكد من سلامته.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بعقار بمساكن الكيلو 26 بجوار مسجد الفتح.

وعلى الفور انتقل مسئولو حي العجمي والشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالطابق الثالث علوي بمدخل رقم 1 ببلوك 26 بإسكان الشباب.

تسبب الحادث في اندلاع حريق هائل وموجة انفجارية التهمت محتويات الشقة وتسببت في سقوط بعض جدران الشقق المجاورة، وإصابة 11 شخصًا من قاطني العقار، بينهم سيدات وأطفال.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي طوابق العقار، واستدعى حي العجمي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة العقار لبيان مدى سلامته.

جرى نقل المصابين 9 منهم إلى مستشفى رأس التين و2 إلى مستشفى خاص، وهم كل من «سارة السيد السعيد، هدير سمير محمود، محمد عصام محمد المغربي، رضا عبدالرحمن إبراهيم، أشرف أحمد عبدالعال، محمد السيد عبدالله، فتحية جابر محمد، محمد السيد السعيد، مجدي محمد السيد، يوسف أحمد السيد، أمنية خالد رشيدي، ياسمين السيد السعيد».

المصري اليوم